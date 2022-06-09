Одесская журналистка Витязева рассказала, что происходит в «спецлагере для русских» на Украине

Россия обеспокоена появлением на Западной Украине специального лагеря, где собираются содержать российских военнопленных, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости. Одесская журналистка Юлия Витязева рассказала в беседе с «Народными Новостями», почему в украинском «спецлагере для русских» могут совершаться настоящие преступления против человечества.
«С большой обеспокоенностью мы восприняли заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи о создании на западе Украины специального лагеря для российских военнопленных, обмен которых на украинских считается, как они сказали, маловероятным», — констатировала Захарова на брифинге для журналистов.
Чтобы понять, как киевский режим относится к российским военнопленным, достаточно вспомнить, с какими обвинениями он выступал в адрес России, отметила Юлия Витязева. По ее мнению, Украина часто проецирует собственные преступления на других, фактически признаваясь в них.
«Украина любит приписывать другим свои собственные «достоинства». Вспомните, как Киев рассказывал о якобы издевательствах над пленными, фильтрационных лагерях для людей, выехавших с освобожденных территорий. Это они называли геноцидом. У нас нет какого-то специального лагеря для пленных. Они просто попадают в уже имеющиеся пенитенциарные учреждения. Естественно, они находятся под особым надзором. Но на этом все: все «страсти и ужасы» на этом заканчиваются», — пояснила наша собеседница.
Россия с самого начала спецоперации неоднократно показывала, как содержит украинских военнопленных, допуская к ним в том числе представителей международных правозащитных организаций. Однако в обратную сторону процесс контроля не работает, поэтому Киев не боится огласки.
«От того, что Украина строит специальный лагерь, где будет держать русских, мне страшно. Еще страшнее становится, если предположить, что они с ними там будут делать. При этом туда не допускают ни представителей Красного креста, ни международных наблюдателей. Наша сторона всегда открыта, пожалуйста, приезжайте, смотрите, как содержат пленных, в каких условиях и так далее. Некоторым из них даже разрешают звонить домой. А там — ничего», — подчеркнула Витязева.
Российская общественность прекрасно знает, как украинские власти поступают с «несогласными» людьми на освобожденных территориях, продолжила одесситка. Нетрудно догадаться, на что способны киевские власти и военные, оказавшиеся один на один с российскими военнопленными где-то на западе Украины.
«Нужно повторять на всех площадках, что они делали с людьми на территориях, которые мы освобождаем. Есть огромный массив видеоматериалов, подтверждающих это. Но это почему-то никто не хочет ни видеть, ни слышать. Что они делают с нашими пленными, зная, что их никто не контролирует?» — задала риторический вопрос собеседница НН.
Витязева добавила, что Россия может рассчитывать только на собственные силы, поскольку мировая общественность давно себя дискредитировала, восемь лет замалчивая преступления Киева против мирных жителей Донбасса.
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