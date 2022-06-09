Одесская журналистка Витязева рассказала, что происходит в «спецлагере для русских» на Украине

«От того, что Украина строит специальный лагерь, где будет держать русских, мне страшно. Еще страшнее становится, если предположить, что они с ними там будут делать. При этом туда не допускают ни представителей Красного креста, ни международных наблюдателей. Наша сторона всегда открыта, пожалуйста, приезжайте, смотрите, как содержат пленных, в каких условиях и так далее. Некоторым из них даже разрешают звонить домой. А там — ничего», — подчеркнула Витязева.