Одесская Хатынь: как трагедия в Доме профсоюзов стала незаживающей раной на теле Украины

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Страшная трагедия произошла 2 мая 2014 года в Одессе — десятки людей погибли и заживо сгорели в Доме профсоюзов, спасаясь от нападок националистов. О том, почему этот день стал точкой невозврата в Донбасском кризисе — в материале «Народных Новостей».
Трагедию в Доме профсоюзов в народе окрестили Одесской Хатынью. Название создали по аналогии с сожженной украинскими карателями в 1943 году белорусской деревней. К сожалению, страшная ситуация стала возможной и в XXI веке.
Предпосылки. Движение «Куликово поле»
Движение «Куликово поле» возникло в Одессе как объединение несогласных с итогами Евромайдана, который произошел на Украине в 2014 году. Протестное движение было сформировано из украинцев, которые не смогли принять новую власть. Так, 23 февраля 2014 года в Одессе более 10 тысяч человек пошли маршем от Соборной площади до Аллеи Славы.
Активисты «Куликова поля» требовали присвоить русскому языку статус второго государственного, провести административно-территориальную реформу, сохранить памятники исторического и культурного наследия региона, а также другие правила, которые помогут улучшить жизнь граждан.
Митинги «куликовцев» всегда были мирными, но при этом масштабными. Практически всегда киевская власть игнорировала эти акции, поэтому митингующие приняли решение соорудить на их на Куликовом поле палаточный городок. Именно это место как магнит притягивало всех недовольных новой властью людей.
Точка отсчета. Приезд радикалов
Накануне трагедии в городе прошел футбольный матч между одесским «Черноморцем» и харьковским «Металлистом». На него собирались прийти радикально настроенные болельщики, которые заняли жесткую промайдановскую позицию.
Утром 2 мая на вокзал, который располагается недалеко от Куликова поля, прибыл поезд с болельщиками харьковского «Металлиста». Помимо этого, в городе уже долгое время находились сторонники Евромайдана из многих регионов страны.
«Куликовцы» поняли, что приезд фанатов связан с разгоном палаточного лагеря. В социальных сетях сторонники движения назначили общий сбор у памятника погибшим милиционерам на Александровском проспекте.
По плану «куликовцев» нужно было идти параллельным маршрутом и в случае поворота колонны на Куликово поле защитить лагерь. Но радикально настроенные фанаты оказались на Греческой площади, где их не ждали.
Греческая площадь. Начало трагедии
Первые столкновения начались именно на Греческой площади. В процессе противостояния появились пострадавшие. Отмечается, что националисты выламывали тротуар, чтобы бросаться в людей плиткой, также у протестующих имелось травматическое оружие.
Первой жертвой стал активист «Правого сектора»* (запрещенная в РФ экстремистская организация) Игорь Иванов, который погиб от огнестрельного ранения. Эта ситуация коренным образом изменила весь ход событий, после нее началась настоящая бойня. На Греческой появились и другие жертвы, всего погибли шесть человек: четыре «куликовца» и два майдановца.
Пожар в Доме профсоюзов
Защитники Куликова поля попытались укрыться от сторонников Майдана в здании Дома профсоюзов. Но радикалы не стали брать здание штурмом, а подожгли его, забросав «коктейлями Молотова». Огонь быстро распространился по этажам.
При этом националисты не давали пожарным подобраться к зданию, а также не позволяли людям покинуть охваченный пламенем Дом профсоюзов. Радикалы открыли огонь по окнам, тех людей, кто все же смог выбраться из здания, националисты добивали уже на земле, избивая арматурой, палками и железными цепями. По словам очевидцев, милиция не препятствовала действиям радикалов.
Число жертв трагедии
Трагедия 2 мая унесла много жизней великих людей. Среди убитых в Доме профсоюзов – известные поэты Вадим Негатуров и Виктор Гунн. Лишились жизни в трагедии православный активист Виктор Буллах, студент Вадим Папура, депутат Одесского облсовета Вячеслав Маркин, активистка Одесской народной дружины Кристина Бежаницкая.
По официальным данным, погибло 48 человек, практически все среди которых были жителями Одессы. По неофициальным данным, количество жертв трагедии в Доме профсоюзов может быть в разы выше и достигать более 100 человек.
Трагедия 2 мая 2014 года на долгие годы останется незаживающей раной на теле Украины. Печальная дата стала началом нового этапа сопротивления украинскому режиму. После этих событий с новой силой вспыхнула активность несогласных с политикой новых властей.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация