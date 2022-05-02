Одесская Хатынь: как трагедия в Доме профсоюзов стала незаживающей раной на теле Украины

Движение «Куликово поле» возникло в Одессе как объединение несогласных с итогами Евромайдана, который произошел на Украине в 2014 году. Протестное движение было сформировано из украинцев, которые не смогли принять новую власть. Так, 23 февраля 2014 года в Одессе более 10 тысяч человек пошли маршем от Соборной площади до Аллеи Славы.