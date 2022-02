Очистка двора от снега: лучшие способы и дельные подсказки

Как уже мы все успели заметить, зима приходит всегда неожиданно (особенно в последние годы). Порой вплоть до Нового Года не пролетит и снежинки, а порой как свалится покрывало из снега еще в начале ноября — что хочешь делай. Но одно остается неизменным: если вы живете в частном доме, очистка двора от снега неминуема.

Частые снегопады порой и вовсе вынуждают крепко подружиться с уборочной техникой и инвентарем. Однако и эти работы следует выполнять аккуратно и правильно. О лучших способах подробнее расскажет редакция «Со Вкусом» в данной статье.

Почему важно убирать снег и как делать это правильно

Со стороны зачистка снега обычной лопатой выглядит легким и безопасным занятием. Однако уже после 15 минут такого времяпрепровождения начинаются «сюрпризы»: руки ноют от усталости, а спину начинает заметно ломить. Причем такой труд вполне может привести к еще большим неприятностям. Только в Америке около 30 тысяч людей ежегодно обращаются в больницы с травмами и болезнями, полученными во время скалывания льда или сгребания снега с дорожек.

Больше и чаще всего от подобных ситуаций страдают люди зрелого возраста и те, кто страдает болезнями сердца. Оно и неудивительно: физическая активность заставляет сердце биться чаще, а холодный воздух приводит к быстрому сужению сосудов. В результате таких скачков артериальное давление увеличивается. Чаще всего это и есть причина сердечных приступов. Поэтому даже к такому простому делу подходите разумно, учитывая состояние собственного организма.

Чем эффективнее очищать двор от снега

Благо, сегодня в магазинах есть уйма разных приспособлений и инструментов, облегчающих тяжелую физическую работу возле дома. Остается лишь одно: выбрать подходящий вариант и без спешки применять его в течение всей зимы. Итак, рассматриваем, чем лучше всего пользоваться при уборке снега.

Лопата

Лопата не выходит из человеческого обихода уже столетиями. Всё это благодаря своей дешевизне и простоте. Правда, современные снегоуборочные лопаты существенно выигрывают по сравнению со стальным ковшом и деревянной ручкой времен СССР. Сейчас ковши изготавливают из прочного пластика, а сам черенок — из легкого алюминия. Вес обычно не превышает и килограмма: так работать будет намного проще. При этом стоимость современных моделей, как правило, невысока и доступна практически каждому.

Движок или скрепер

Скрепер — это усовершенствованный вариант лопаты. С его помощью снег убирается быстрее, а сил тратится меньше. Движок (в простонародье) представляет собой большой короб или ковш с ручкой. Он устанавливается перед собой и толкается по дорожке. Нижняя часть инструмента скользит по твердому основанию, активно подрезая пласты снега и направляя их в ковш. Как только емкость переполняется, ее нужно подтащить к краю дорожки и перевернуть.

Существуют специальные модели с колесами. Они существенно облегчают перемещение скрепера со снегом. Стоят немного дороже обычных. В любом случае острый тонкий край скрепера хорошо снимает даже тяжелый липкий снег. Для больших территорий — незаменимый помощник. Рекомендация: выбирайте сразу модель с металлическим ковшом. Такой не только сгребает свежий снег, но и раскалывает слежавшиеся, затвердевшие слои льда.

Снегоотбрасыватель

Если в регионе, где вы проживаете, снег бывает часто, купите снегоотбрасыватель на бензиновом двигателе или электротяге. Тут уж не придется тратить огромные силы, этот механизм всё сделает за вас. Он сгребает снег передней частью, подавая его на отбрасыватель. Затем выпускается снежная струя на несколько метров. Направление выброса регулируется, поэтому снег во время уборки можно распределить по газону или клумбам, либо собрать в огромный сугроб в удобном месте. Как вариант, можно заказать снегоуборочную машину, которая и вывезет его за пределы вашего участка. От работы со снегоотбрасывателем можно получить и удовольствие. Ведь это больше напоминает зимнюю прогулку на воздухе, чем физический труд. Стоит прибор немало, но, как ни крути, здоровье всегда дороже денег.

Мотоблок

Если на хозяйстве уже имеется мотоблок, возьмите к нему щетку или отвал для чистки снега. Такое полезное приспособление будет сгребать снег с молниеносной скоростью, используя лошадиные силы двигателя. Для наиболее эффективного результата воспользуйтесь следующими советами:

тонкий покров (3–5 см) убирайте только вращающейся щеткой;

снежный слой средней толщины сгребайте при помощи отвала;

при толщине снега свыше 12–15 см желательно подключать роторный снегоуборщик;

не забудьте надеть на колеса препятствующие скольжению цепи.

С помощью перечисленных выше средств работа будет выполнена быстро и без чрезмерных физических усилий. Старайтесь не допускать больших сугробов, убирайте участок вовремя. А вот, что делать, когда в машине замерз замок читайте тут.

