Очистит, охладит и подогреет. Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition предлагается за 220 длларов

Xiaomi представила устройство для подачи очищенной холодной и горячей воды Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition, которое предлагается в Китае по цене 220 долларов.

Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition имеет небольшие габариты и массу, в устройстве используется шестиступенчатая фильтрация на основе обратного осмоса. Температура воды точно регулируется с шагом 1 °C, при этом температуру воды и объем чашки можно отрегулировать со смартфона или прямо на устройстве.





Объём бака для воды составляет 4 л. Два фильтрующих элемента заменяются раз в год, а их цена (суммарная) составляет около 50 долларов.