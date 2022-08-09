Технологии0

Очистит, охладит и подогреет. Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition предлагается за 220 длларов

Очистит, охладит и подогреет. Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition предлагается за 220 длларов

Xiaomi представила устройство для подачи очищенной холодной и горячей воды Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition, которое предлагается в Китае по цене 220 долларов.

Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition имеет небольшие габариты и массу, в устройстве используется шестиступенчатая фильтрация на основе обратного осмоса. Температура воды точно регулируется с шагом 1 °C, при этом температуру воды и объем чашки можно отрегулировать со смартфона или прямо на устройстве.


Объём бака для воды составляет 4 л. Два фильтрующих элемента заменяются раз в год, а их цена (суммарная) составляет около 50 долларов.

Xiaomi
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.