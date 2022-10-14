Очевидец заснял провальную попытку сбить российский «Калибр» сразу четырьмя ракетами ПВО

Удары высокоточным оружием по важным объектам на территории Украины в последние дни поднимают тему об эффективности работы украинской ПВО. В Киеве утверждают, что большинство ракет сбиваются, но в Сети то и дело появляются свидетельства провальной работы средств противовоздушной обороны.
Как рассказали авторы Topwar, очевидец в Тернопольской области заснял момент пролета российской ракеты «Калибр». На перехват было выпущено четыре ракеты системы ПВО, но ни одна так и не достигла цели.
Киев обратился за помощью к Западу, попросив содействия в защите воздушного пространства. США откликнулись первыми, пообещав поставить на Украину два комплекса ПВО NASAMS. Военные эксперты скептически отнеслись к этом, =многие утверждали, что два комплекса «погоды не сделают»