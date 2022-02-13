Очередной снегопад накрыл Петербург в ночь на 13 февраля

Улицы Петербурга едва успели оттаять, но вновь оказались под снегом. Сильный снегопад обрушился на город в субботу вечером.

Многие петербуржцы не ожидали резкой смены погоды, выпавшие осадки застали их врасплох. Из-за температурных скачков проезжая часть и пешеходные зоны снова начали превращаться в ледовые катки.

Первые снегопады застали Петербург в конце ноября. С этого времени в городе повысилась аварийная обстановка, увеличилось число пробок и случаев травмирования пешеходов. Администрация губернатора Александра Беглова утверждала, что Северная столица готова к зиме, однако уже третий месяц горожане ежедневно жалуются на халатность коммунальщиков и отсутствие снегоуборочной техники на дорогах.

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