Очередное поле боя между AMD и Nvidia. Представлена технология AMD Noise Suppression

Компания AMD без лишнего шума добавила в свой драйвер поддержку новой технологии Noise Suppression, о которой мы писали на днях.





Это технология шумоподавления в реальном времени, которая выступает конкурентом для Nvidia RTX Voice.

AMD Noise Suppression уменьшает фоновый звуковой шум из окружающей среды, обеспечивая большую четкость и улучшая концентрацию, независимо от того, сосредоточены ли вы на важной встрече или остаетесь в соревновательной игре. Благодаря использованию алгоритма глубокого обучения в режиме реального времени для уменьшения фонового звукового шума эта новая функция работает как для ваших устройств ввода, так и для устройств вывода в любой системе на базе AMD, удаляя нежелательный фоновый шум, захваченный вашим микрофоном или чужим устройством

На сайте AMD также указано, что технология пока доступна только для систем на базе процессоров Ryzen 5000 (и новее) и для видеокарт Radeon RX 6000. При этом, неясно, должны ли в системе быть оба компонента AMD для работы технологии или же, к примеру, можно ли обойтись только CPU.