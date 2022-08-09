Очередная акула была замечена на египетском курорте

Россия 9 августа объявила о расширение полетной программы в Египет. Прямые рейсы начали ходить в Шарм-эш-Шейх и Хургаду по восемь раз в неделю.
Однако популярный курорт на берегу Красного моря все равно рискует остаться без туристов. На днях около пляжа в Шарм-эш-Шейхе была вновь замечена акула.
Заметившая хищника россиянка в ужасе залезла на кораллы и изрезала себе все ноги. После инцидента пляж закрыли, но уже на следующий день он заработал снова.
Это связано прежде всего с тем, что туристы выражали недовольство закрытыми пляжами, так как за путевки были заплачены большие деньги. Туристы уверены, что запрет нарушает их права, а всем, кто опасается акул, стоит проводить время у бассейна.