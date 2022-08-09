Новости0

Очередная акула была замечена на египетском курорте

Очередная акула была замечена на египетском курорте
pxhere.com

Россия 9 августа объявила о расширение полетной программы в Египет. Прямые рейсы начали ходить в Шарм-эш-Шейх и Хургаду по восемь раз в неделю.

Однако популярный курорт на берегу Красного моря все равно рискует остаться без туристов. На днях около пляжа в Шарм-эш-Шейхе была вновь замечена акула.

Заметившая хищника россиянка в ужасе залезла на кораллы и изрезала себе все ноги. После инцидента пляж закрыли, но уже на следующий день он заработал снова.

Это связано прежде всего с тем, что туристы выражали недовольство закрытыми пляжами, так как за путевки были заплачены большие деньги. Туристы уверены, что запрет нарушает их права, а всем, кто опасается акул, стоит проводить время у бассейна.

акула египет хургада шарм-эш-шейх
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.