Очередь растянулась на годы. Lexus на неопределённый срок остановил приём заказов на автомобили Lexus LX и NX в Японии

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Как сообщает Automotive News, компания Lexus приняла решение остановить приём заказов на новые автомобили Lexus LX и NX в Японии, спрос на которые так велик, что очередь растянулась на годы. В последнее время покупателям Lexus LX предлагали ждать после предоплаты до четырёх лет.

В сложившихся обстоятельствах объёмы производства не позволяют покрыть такой спрос, поэтому японские дилеры Lexus были вынуждены остановить приём заказов на Lexus LX и N на неопределённый срокX.





«LX очень популярен не только в Японии, но и во всём мире, и мы получили заказы, которые значительно превышают наши производственные мощности», — заявили в Lexus.

Компания Toyota, которая владеет Lexus, в последнее время сталкивается с проблемами с производством. Из-за нехватки комплектующих и новой волны коронавируса компания вынуждена приостановить различные линии по производству машин. Только в июле она выпустит на 50 тыс. машин меньше, чем планировалось.