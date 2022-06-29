Очень слабая, но зато и очень компактная видеокарта. Gigabyte представила низкопрофильную GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G

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Вчера компания Nvidia выпустила видеокарту GeForce GTX 1630, которая сильно отстаёт от Radeon RX 6400 и GeForce GTX 1650, а порой отстаёт даже от GTX 1050. Вчера же многие производители представили свои карты, в том числе и компания Gigabyte.





Производитель выпустил две модели, одна из которых может привлечь к себе дополнительное внимание как минимум своим исполнением. Модель GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G, как ясно из названия, основана на низкопрофильной печатной плате. В некоторых случаях такие адаптеры предпочтительнее обычных.

Карта не требует дополнительного питания, а её набор портов шире, чем у ряда других GTX 1630, и включает DVI, пару HDMI и DisplayPort. Длина карты равна всего 167 мм.

Есть и незначительный разгон: GPU работает на частоте до 1800 МГц против заводских 1785 МГц.

Также в ассортименте Gigabyte появилась и модель GeForce GTX 1630 OC 4G с частотой ядра 1815 МГц и в обычном форм-факторе. При этом у неё нет второго порта HDMI.