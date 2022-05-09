Очень необычное устройство intel с тремя процессорами и шестью слотами для ОЗУ. Появилось видео разборки ускорителя VCA 2

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Порой на рынок выходят некоторые продукты, а мы узнаём, насколько они необычны, лишь спустя несколько лет. Известный оверклокер der8auer приобрёл ускоритель Intel Visual Compute Accelerator 2 и показал, что скрывает данный продукт.





Правда, продукт этот вышел ещё в 2017 году. Intel VCA 2 представляет собой ускоритель, нацеленный на облачные сервисы потокового видео, обработку графики и виртуальную реальность. С самого начала было известно, что основан такой адаптер на трёх процессорах поколения Skylake с iGPU Iris Pro Graphics P580, которые и занимались обработкой видеопотока. Но как это выглядит и как реализовано физически, мы можем увидеть сейчас, когда VCA 2 давно сняты с производства.

Как можно видеть, ускоритель без системы охлаждения выглядит действительно необычно. Три процессора Xeon E-1585L v5 расположены рядом друг с другом, причём один из них перевёрнут. Также на плате имеется по два слота для памяти SO-DIMM. Тут же уместились и микросхемы PLX. Фактически получается крошечная серверная системная плата для трёх CPU.