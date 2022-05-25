Очень мощный ПК-рюкзак, но с мизерной автономностью и массой более 5 кг. Представлен Zotac VR GO 4.0

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Компания Zotac представила новое поколение своего весьма необычного продукта. Речь о рюкзаке-компьютере для VR.





Напомним, основная идея тут в том, чтобы дать геймерам возможность более свободно двигаться при использовании гарнитур виртуальной реальности. Правда, с поправкой на то, что весит такое устройство более 5 кг.

Модель VR GO 4.0 по своей сути ничем кардинально не отличается от предшественницы, но стала намного производительнее. Сердцем теперь служит восьмиядерный Core i7-11800H, объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а вот за графическую производительность почему-то отвечает не игровая карта GeForce, а профессиональный адаптер Nvidia RTX A4500. Технически эта карта не имеет прямых аналогов среди игровых моделей. В её основе лежит GPU GA102, но лишь с 7168 активными ядрами CUDA. При этом у карты должно быть 20 ГБ памяти, но Zotac почему-то говорит только о 16 ГБ. В любом случае, этого более чем достаточно.





Возвращаясь к ПК, можно отметить SSD объёмом от 512 ГБ, широкий набор портов, включая четыре USB 3.1, USB-C, два USB 3.0, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 и пару аккумуляторов ёмкостью по 6000 мА•ч каждый. Автономность тут составляет максимум 50 минут.

Отдельно Zotac акцентирует внимание на различных особенностях конструкции, которые должны способствовать удобному ношению новинки во время игровых сессий.

Данных о цене нет, но сторонние источники ожидают, что VR GO 4.0 будет стоить от 2500 долларов.