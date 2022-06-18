Очень достойно: актриса Драпеко о присвоении главной площади Карачаевска имени летчика Боташева

Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко оценила решение парламентариев Карачаевска о присвоении центральной площади города имени генерал-майора Канамата Боташева.
С инициативой выступил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов 2 июня в ходе прощания с летчиком. Депутаты Думы Карачаевского городского округа 16 июня единогласно проголосовали за присвоение площади имени Боташева.
«Безусловно, я поддерживаю эту идею, это замечательно. Потому что герои в Российской Федерации были всегда, во все времена и народ помнит их, народ их увековечивает. Они прославляются и в наших песнях, и в литературных произведениях, и в кинофильмах. У нас есть замечательные произведения искусства. Ну и конечно, это наши города и улицы. И площадь имени Боташева — это, конечно, очень достойное увековечивание памяти», — пояснила депутат.
По мнению Драпеко, во времена всех войн в России находились достойные граждане, которые проявляли свой героизм. В их честь названы города, площади и улицы по всей стране. Боташев стал первым героем российской спецоперации на Украине, в честь которого назвали площадь. Драпеко уверена, что это далеко не последний случай, когда имена современных героев будут увековечены таким образом.
Боташев погиб в ходе боевого вылета. На Су-25 он поддержал огнем своих товарищей, которые оказались в окружении националистов. Благодаря его профессиональным действиям российские отряды сумели прорваться, однако в самолет генерал-майора попал снаряд.
В память об авиаторе был организован траурный митинг, а церемонию посетили как высокопоставленные чиновники, так и большое количество неравнодушных граждан. СМИ сообщают, что на могиле были замечены венки с надписью: «Герою Мужчине Бойцу от «ЧВК Вагнера».