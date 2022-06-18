Очень достойно: актриса Драпеко о присвоении главной площади Карачаевска имени летчика Боташева

«Безусловно, я поддерживаю эту идею, это замечательно. Потому что герои в Российской Федерации были всегда, во все времена и народ помнит их, народ их увековечивает. Они прославляются и в наших песнях, и в литературных произведениях, и в кинофильмах. У нас есть замечательные произведения искусства. Ну и конечно, это наши города и улицы. И площадь имени Боташева — это, конечно, очень достойное увековечивание памяти», — пояснила депутат.