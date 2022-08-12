Обвиняемый в расправе над петербургской порноактрисой показал, как убивал девушку

В Петербурге правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах расправы над порноактрисой Анастасией Хамловской. Задержанный по обвинению в убийстве возлюбленный блогерши принял участие в следственном эксперименте и показал, как убивал девушку, передает Петербург2.ру.
Напомним, что труп Хамловской нашли 10 августа в ванной комнате квартиры на Южном шоссе. На шее девушки эксперты зафиксировали не менее пяти ножевых ранений. Предварительно, тело актрисы фильмов для взрослых пролежало в ванной около недели.
«Она лежала на боку. Я приподнялся и ударил ее в шею. Потом положил на колени. После перевернул на живот, и она уже скончалась», — рассказал обвиняемый следователям.
Против 24-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Суд избрал юноше меру пресечения в виде заключения под стражу.