Обвиняемый в мошенничестве Цивин заявил об опасной болезни у своей сообщницы

Недавно актриса прошла через две операции. Из больницы женщину выписали, но посещать заседания суда она не в состоянии, настаивают ее адвокаты. Конкретный диагноз называть отказались, но Цивин сделал намек и попросил учесть, что она находилась в онкологическом отделении гинекологии, и попросил додумать самим.