Обвиняемый в мошенничестве Цивин заявил об опасной болезни у своей сообщницы

Актрисе Наталье Дрожжиной уже давно приписывают мошенничество с семейным имуществом артиста Алексея Баталова. По имеющейся информации, ее доставят в суд насильно с приставами. Об этом сообщает издание «МК».
При этом она снова не посетила последнее заседание из-за проблем со здоровьем. По словам ее супруга Михаила Цивина, у Дрожжиной участилась потеря сознания и ей назначен постельный режим.
Недавно актриса прошла через две операции. Из больницы женщину выписали, но посещать заседания суда она не в состоянии, настаивают ее адвокаты. Конкретный диагноз называть отказались, но Цивин сделал намек и попросил учесть, что она находилась в онкологическом отделении гинекологии, и попросил додумать самим.
Ранее телеканал «360» сообщал, что сделки с квартирой Баталова признаны незаконными.