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Обвиняемый в мошенничестве Цивин заявил об опасной болезни у своей сообщницы

Обвиняемый в мошенничестве Цивин заявил об опасной болезни у своей сообщницы
globallookpress/Anatoly Lomohov

Актрисе Наталье Дрожжиной уже давно приписывают мошенничество с семейным имуществом артиста Алексея Баталова. По имеющейся информации, ее доставят в суд насильно с приставами. Об этом сообщает издание «МК».

При этом она снова не посетила последнее заседание из-за проблем со здоровьем. По словам ее супруга Михаила Цивина, у Дрожжиной участилась потеря сознания и ей назначен постельный режим.

Недавно актриса прошла через две операции. Из больницы женщину выписали, но посещать заседания суда она не в состоянии, настаивают ее адвокаты. Конкретный диагноз называть отказались, но Цивин сделал намек и попросил учесть, что она находилась в онкологическом отделении гинекологии, и попросил додумать самим.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сделки с квартирой Баталова признаны незаконными.

баталов дрожжина онкология Цивин
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