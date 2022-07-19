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Обвиняемому в госизмене экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с прессой

Обвиняемому в госизмене экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с прессой
Kremlin Pool/Global Look Press

Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону, которому инкриминируют госизмену, могут запретить общаться с прессой до конца следствия. Об этом политик рассказал после несостоявшегося заседания суда по вопросу о продлении меры пресечения.

Экс-президента Молдавии задержали и поместили под домашний арест в конце мая, сообщало РИАМО. Сегодня должен был быть решен вопрос о продлении меры пресечения, однако заседание перенесли на 20 июля.

«Заседание перенесено на завтра. Не могу рассказать все детали, но, как понимаю, возможно, что сегодня мы общаемся с вами в последний раз, потому что есть попытки запретить мне общаться с прессой», — сказал он.

Напомним, что Додона обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной группировкой.

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RusNewsToday24
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