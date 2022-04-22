Обвиняемая во взяточничестве бывшая судья Елена Кондрат не явилась на заседание

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Следствие не
смогло установить местонахождение бывшей судьи Елены Кондрат, которую обвиняют
во взяточничестве, сообщает Telegram-канал «112».
Женщина не
явилась на заседание Верховного суда, который рассматривает жалобу на решение об аресте.
Адвокат рассказал,
что Кондрат отправилась в больницу, но обвинение установило, что накануне вечером
женщина покинула квартиру и уехала в неизвестном направлении. Следствие не
обнаружило ее в медицинских учреждениях на территории Москвы и области.
Правоохранители
установили, что Кондрат предложила своей коллеге взять денежные средства в
размере 50 тыс. долларов в обмен на решение о непривлечении к ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по делу. Женщине грозит наказание до 12 лет лишения свободы.