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    Обвиняемая во взяточничестве бывшая судья Елена Кондрат не явилась на заседание

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Обвиняемая во взяточничестве бывшая судья Елена Кондрат не явилась на заседание

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    https://pixabay.com/

    Следствие не
    смогло установить местонахождение бывшей судьи Елены Кондрат, которую обвиняют
    во взяточничестве, сообщает Telegram-канал «112».

    Женщина не
    явилась на заседание Верховного суда, который рассматривает жалобу на решение об аресте.

    Адвокат рассказал,
    что Кондрат отправилась в больницу, но обвинение установило, что накануне вечером
    женщина покинула квартиру и уехала в неизвестном направлении. Следствие не
    обнаружило ее в медицинских учреждениях на территории Москвы и области.

    Правоохранители
    установили, что Кондрат предложила своей коллеге взять денежные средства в
    размере 50 тыс. долларов в обмен на решение о непривлечении к ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по делу. Женщине грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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