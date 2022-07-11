Обвиненного в пытках пленных экс-главаря нацбата «Торнадо» досрочно освободили на Украине

Напомним, члены «Торнадо» в общей сложности получили 74 тюремного срока за совершение тяжких преступлений. В их числе пытки. Похищения людей, вымогательства, грабежи, разбои, а также преступления сексуального характера.

«Освобожден из-под заключения экс-комбат “Торнадо” Руслан Онищенко. За решеткой он провел почти 7 лет… Обвинен в пытках сепаратистов и пленных», — отмечается в сообщении.

Экс-командир нацбатальона «Торнадо» Руслан Онищенко досрочно вышел из тюрьмы, отсидев сем лет вместо положенных 11. Украинца признали виновным в пытках пленных, рассказал бывший депутат Игорь Мосийчук.