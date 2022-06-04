«Обучали по восемь часов в день»: украинка рассказала, как военные НАТО готовили мариупольцев в саперы

Украинка, которую иностранные инструкторы готовили в саперы, заявила, что иностранные специалисты НАТО готовили украинцев в Мариуполе с 2019 года.
Девушка в разговоре с военкором RT Горшениным рассказала, как проходила ее подготовка и чему ее учили западные специалисты.
«Училась два месяца. Специальность – уничтожение мин. Из Канады двое мужчин, каждый день по восемь часов обучение. В кабинете учились сначала, потом на выезды», — рассказала девушка, подтвердив, что ее обучали ставить мины.
В ответ на вопрос журналиста украинка подтвердила, что среди служащих нацбата «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела) в избытке националистов, их легко отличить по обилию татуировок с фашистской символикой.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.