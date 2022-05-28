Обстрел ВСУ во время боев вблизи Золотого в ЛНР сняли на видео

Российские журналисты едва не попали под обстрел украинских военных во время боев в окрестностях Золотого в Луганской Народной Республике (ЛНР). Произошедшее снял на видео военкор «Известий» Денис Кулага.
Съемочная группа в сопровождении отряда отошла к мосту, который взорвали украинские военные. Еще недавно переправа соединяла Первомайск и Золотое. Сейчас эта местность пристрелена, в связи с чем всех пришедших встречает украинская разведка.
На помощь отряду и журналистам пришла российская авиация, которая подавила украинскую артиллерию. В итоге съемочной группе под шум пропеллеров удалось покинуть опасную территорию.