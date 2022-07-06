Обстрел детской площадки в Макеевке, есть погибшие: эксклюзивные фото последствий удара ВСУ

ВСУ нанесли удар с использованием кассетного боеприпаса по Шахтерскому кварталу в городе Макеевка в ДНР. Как сообщил корреспондент «Народных Новостей», удар нанесли по детской площадке, в результате трое детей погибло, как минимум один ребенок ранен.
Военкор «Народных Новостей» в приведенном фотоматериале показал следы удара. На первых этажах ближайших зданий вылетели стекла, ровно как и у стоящих рядом автомобилей. На земле — воронки от попадания снаряда.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.