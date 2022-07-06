Обстрел детской площадки в Макеевке, есть погибшие: эксклюзивные фото последствий удара ВСУ

ВСУ нанесли удар с использованием кассетного боеприпаса по Шахтерскому кварталу в городе Макеевка в ДНР. Как сообщил корреспондент «Народных Новостей», удар нанесли по детской площадке, в результате трое детей погибло, как минимум один ребенок ранен.