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Обстрел детской площадки в Макеевке, есть погибшие: эксклюзивные фото последствий удара ВСУ

Обстрел детской площадки в Макеевке, есть погибшие: эксклюзивные фото последствий удара ВСУ
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

ВСУ нанесли удар с использованием кассетного боеприпаса по Шахтерскому кварталу в городе Макеевка в ДНР. Как сообщил корреспондент «Народных Новостей», удар нанесли по детской площадке, в результате трое детей погибло, как минимум один ребенок ранен.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Военкор «Народных Новостей» в приведенном фотоматериале показал следы удара. На первых этажах ближайших зданий вылетели стекла, ровно как и у стоящих рядом автомобилей. На земле — воронки от попадания снаряда.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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