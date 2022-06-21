Контрнаступление украинской армии в Харьковской области было сорвано, позиционные бои между ВСУ и защитниками Донбасса продолжаются, сообщает редакция Telegram-канала «Рыбарь».
По последним данным, в результате боев вблизи города Изюм, вооруженным формированиям Украины пришлось отступить из окрестностей Рубежного в сторону Старого Салтова с большими потерями. Россия и союзные войска подступают к городу Лисичанск.
Ведутся бои за Мирную Долину и Устиновку. Иностранные наемники, оказавшиеся в окружении на заводе «Азот», совершают попытки прорваться и отойти в направлении населенного пункта, но рискуют попасть под огонь защитников Донбасса.
Ранее российские силы, совместно со штурмовыми подразделениями «ЧВК Вагнер» успешно взяли город Попасная. Это позволило продолжить наступление на Бахмутском направлении для дальнейшего окружения Новолуганского и Углегорской ТЭС, все ещё контролируемой силами ВСУ.
Продолжается обстрел жилых кварталов Донецка артиллерией украинских карателей. Однако, согласно последним данным, интенсивность огня заметно упала в результате российских ударов по позициям артиллеристов ВСУ в укрепрайоне Авдеевки.