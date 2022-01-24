Общественный совет поздравил московских полицейских с 300-летием ведомства

Общественный совет поздравил московских полицейских с 300-летием ведомства Новости
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Московская полиция накануне отметила 300-летие со дня образования. С поздравлением по этому поводу выступили представители Общественных советов ГУ МВД по столице.

Император Петр I в 1722 году утвердил должность обер-полицмейстера, а вместе с ней Московскую полицмейстерскую канцелярию. Именно этот год положил начало работы столичных правоохранителей.

«Прошло уже триста лет, но неизменно одно — стражи правопорядка всегда готовы прийти на помощь, защитить слабого и дать отпор тем, кто преступил закон», — заявила председатель Общественного совета Татьяна Косаревич.

Свою 95-ю годовщину ранее отметило Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). С профессиональным праздником членов организации поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.

 
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