Общественники предложили кабмину заморозить цены на городском транспорте

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Общероссийское
объединение пассажиров (ООП) выступило за заморозку цен на проезд в транспорте.
Инициативу предлагается ввести на полгода.

Письмо с
предложением уже направлено на имя российского премьер-министра Михаила
Мишустина. Общественники считают, что такая мера позволит оказать поддержку
гражданам в нынешней экономической ситуации, передает газета «Известия». 

В пресс-центре
кабмина подтвердили, что получили письмо, предложение планируется рассмотреть в
порядке очереди. Сейчас тарифы на перевозку в общественном транспорте
устанавливаются региональными властями.

Накануне
правительство объявило о новых мерах поддержки молодых россиян. Граждане до 25
лет смогут получить гранты до 1 млн рублей на создание или развитие своих
проектов, передает URA.RU

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