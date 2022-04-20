Общественник Попов: власти Петербурга в транспортной реформе не учли человеческий фактор

Первый этап реформы стартовал 1 апреля, и сразу же

возникли проблемы. Хотя Смольный отчитался, что на 97 маршрутов вышли 864

комфортабельных автобуса с пандусами, на деле оказалось, что проблем еще очень

много. Например, горожане продолжают жаловаться на нехватку автобусов,

нестабильное расписание и непонятную работу тарифов, пишет «ПолитЭксперт».