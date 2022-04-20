    В тренде

    Общественник Попов: власти Петербурга в транспортной реформе не учли человеческий фактор

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Общественник Попов: власти Петербурга в транспортной реформе не учли человеческий фактор

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Координатор межрегиональной общественной организации
    «Союз пассажиров» Сергей Попов прокомментировал транспортную реформу в
    Петербурге и рассказал, что власти могут изменить ситуацию.

    Первый этап реформы стартовал 1 апреля, и сразу же
    возникли проблемы. Хотя Смольный отчитался, что на 97 маршрутов вышли 864
    комфортабельных автобуса с пандусами, на деле оказалось, что проблем еще очень
    много. Например, горожане продолжают жаловаться на нехватку автобусов,
    нестабильное расписание и непонятную работу тарифов, пишет «ПолитЭксперт».

    Как считает Сергей Попов, губернатор Александр Беглов поспешил с
    введением реформы, которая оказалась не подготовлена. В частности, проблемы
    возникли с отдаленными территориями.

    «Это вина органов исполнительной власти, а какой
    комитет при этом виноват — транспортный или тот, что выдает разрешение на
    строительство — это пусть сами разбираются. Власть должна работать
    скоординировано», — сказал общественник.

    Власти Петербурга в транспортной реформе не учли
    человеческий фактор, считает он. Оказалось, что многим сложно разобраться с
    применениями тарифа.

    «Реформа давно была нужна, просто первый блин комом
    получился. Я не говорю, что всюду стало плохо, много где стало лучше», — говорит Сергей Попов.

    Город должен признать свои ошибки и прорабатывать
    пути сбора информации и обратной связи, которая станет основным решением
    проблемы, заключил координатор.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »