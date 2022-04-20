Общественник Попов: власти Петербурга в транспортной реформе не учли человеческий фактор

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Координатор межрегиональной общественной организации
«Союз пассажиров» Сергей Попов прокомментировал транспортную реформу в
Петербурге и рассказал, что власти могут изменить ситуацию.
Первый этап реформы стартовал 1 апреля, и сразу же
возникли проблемы. Хотя Смольный отчитался, что на 97 маршрутов вышли 864
комфортабельных автобуса с пандусами, на деле оказалось, что проблем еще очень
много. Например, горожане продолжают жаловаться на нехватку автобусов,
нестабильное расписание и непонятную работу тарифов, пишет «ПолитЭксперт».
Как считает Сергей Попов, губернатор Александр Беглов поспешил с
введением реформы, которая оказалась не подготовлена. В частности, проблемы
возникли с отдаленными территориями.
«Это вина органов исполнительной власти, а какой
комитет при этом виноват — транспортный или тот, что выдает разрешение на
строительство — это пусть сами разбираются. Власть должна работать
скоординировано», — сказал общественник.
Власти Петербурга в транспортной реформе не учли
человеческий фактор, считает он. Оказалось, что многим сложно разобраться с
применениями тарифа.
«Реформа давно была нужна, просто первый блин комом
получился. Я не говорю, что всюду стало плохо, много где стало лучше», — говорит Сергей Попов.
Город должен признать свои ошибки и прорабатывать
пути сбора информации и обратной связи, которая станет основным решением
проблемы, заключил координатор.