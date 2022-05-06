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    Общественник Паркер обвинил Белый дом в пропаганде неонацизма

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Общественник Паркер обвинил Белый дом в пропаганде неонацизма

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    pixabay.com

    Один из лидеров Партии социалистического единства США Джон Паркер в ходе поездки в Луганск высказался об активной пропаганде неонацизма со стороны американских властей.

    По его словам, с приходом к власти демократа Джо Байдена эта пропаганда спонсируется напрямую из государственного бюджета.

    «Люди в растерянности, потому что им приходится получать информацию от CNN и других известных телерадиокомпаний, которые в основном пользуются информацией, которые подают украинские газеты», — добавил Паркер.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, Запад намеренно игнорировал процесс формирования неонацистских банд на Украине. Вместе с тем дипломат добавил, что эти группировки финансировались из-за границы, сообщил телеканал «Царьград». 

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