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Один из лидеров Партии социалистического единства США Джон Паркер в ходе поездки в Луганск высказался об активной пропаганде неонацизма со стороны американских властей.
По его словам, с приходом к власти демократа Джо Байдена эта пропаганда спонсируется напрямую из государственного бюджета.
«Люди в растерянности, потому что им приходится получать информацию от CNN и других известных телерадиокомпаний, которые в основном пользуются информацией, которые подают украинские газеты», — добавил Паркер.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, Запад намеренно игнорировал процесс формирования неонацистских банд на Украине. Вместе с тем дипломат добавил, что эти группировки финансировались из-за границы, сообщил телеканал «Царьград».