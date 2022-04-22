Общественник Андреев дал Смольному несколько советов по организации транспортной реформы

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Жителей Санкт-Петербурга постигло очередное
разочарование после начала транспортной реформы. По словам общественного
деятеля Павла Андреева, Смольный не смог реализовать необходимый городу проект.
По его словам, петербургская администрация во
главе с губернатором Александром Бегловым пытается поспеть за Москвой. Однако у
двух столиц абсолютно разная специфика.
«К сожалению,
не могу сказать ничего хорошего о новой транспортной реформе Санкт-Петербурга.
Справедливости ради замечу, что систему, начавшую работать 1 апреля, трудно назвать
“транспортной реформой”. В Северной столице всегда были большие
логистические проблемы, которые сопровождались транспортными коллапсами. Тем не
менее горожане приспособились и знали, где и когда остановится их маршрутка и
сколько времени потребуется для того, чтобы добраться из точки А в точку Б.
Теперь такой уверенности просто нет», – сказал Андреев ФБА «Экономика Сегодня».
Общественник дал Смольному несколько советов. По
его словам, чиновники должны были задуматься об организации полос для
общественного транспорта и запрете хаотичных парковок личных автомобилей на
крайних правых полосах. Андреева также возмутил тариф «60 минут», который должен
был помочь петербуржцам сэкономить деньги. Новшество, наоборот, делает поездки
дороже, так как тариф обнуляется после спуска в метро.