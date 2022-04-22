Общественник Андреев дал Смольному несколько советов по организации транспортной реформы

«К сожалению,

не могу сказать ничего хорошего о новой транспортной реформе Санкт-Петербурга.

Справедливости ради замечу, что систему, начавшую работать 1 апреля, трудно назвать

“транспортной реформой”. В Северной столице всегда были большие

логистические проблемы, которые сопровождались транспортными коллапсами. Тем не

менее горожане приспособились и знали, где и когда остановится их маршрутка и

сколько времени потребуется для того, чтобы добраться из точки А в точку Б.

Теперь такой уверенности просто нет», – сказал Андреев ФБА «Экономика Сегодня».