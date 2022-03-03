Общественница Лазарева рассказала о мошенниках, которые предлагают списать долги

Злоумышленники начали звонить россиянам и предлагать «законно» списать долги свыше 300 тыс. рублей. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева объяснила, какой схемой пользуются аферисты в этом случае.

Корреспондент РИА Новости столкнулся со звонками с неизвестных номеров. Робот сообщает о возможности «легальным» путем избавить себя от большой задолженности. Общественница рассказала, что мошенники нередко пользуются подобными методами.

«Звонки роботов-информаторов свидетельствуют о том, что раздолжнители для расширения своей "клиентской базы" стали закупать на специальных сервисах услуги холодного прозвона – телефонный спам. Этими же сервисами пользуются различные медицинские центры, школы, кружки, и так далее», — сказала она РИА Новости.

Она добавила, что в результате доверчивые должники получают договор, который подразумевает лишь консультационные услуги. Однако чаще всего жертва остается должна еще и мошенникам.

Ранее юрист Иван Соловьев обсудил новости о появлении нового варианта мошенничества, когда недоброжелатели предлагают людям «спасти» их деньги от санкций. Его слова передает RT.

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