Общество «Знание» организовало просветительский форум на тему IT для московских госслужащих

Российское общество «Знание» организовало просветительский форум для государственных служащих в Москве. Он прошел на площадке Федеральной налоговой службы РФ.
Главной темой прошедшего форума стали вопросы, связанные с кибербезопасностью. Во время мероприятия московским госслужащим также рассказали о достижениях страны в области IT. Данный форум затрагивает такие темы, как критическое мышление, суверенность России, место государства в мире через призму истории, геополитика и территориальная безопасность.
Во время мероприятия директор направления развития инновационных продуктов BigData и ООО «Философия.ИТ» Алксандр Кобозев рассказал, как геополитика влияет на экономику. Он также затронул вопрос того, какие угрозы она создает для IT-ландшафта России.