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Общество «Знание» организовало просветительский форум на тему IT для московских госслужащих

Общество «Знание» организовало просветительский форум на тему IT для московских госслужащих
pxhere.com

Российское общество «Знание» организовало просветительский форум для государственных служащих в Москве. Он прошел на площадке Федеральной налоговой службы РФ.

Главной темой прошедшего форума стали вопросы, связанные с кибербезопасностью. Во время мероприятия московским госслужащим также рассказали о достижениях страны в области IT. Данный форум затрагивает такие темы, как критическое мышление, суверенность России, место государства в мире через призму истории, геополитика и территориальная безопасность.

Во время мероприятия директор направления развития инновационных продуктов BigData и ООО «Философия.ИТ» Алксандр Кобозев рассказал, как геополитика влияет на экономику. Он также затронул вопрос того, какие угрозы она создает для IT-ландшафта России.

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