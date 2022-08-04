Общество «Знание» организовало просветительский форум на тему IT для московских госслужащих

Главной темой прошедшего форума стали вопросы, связанные с кибербезопасностью. Во время мероприятия московским госслужащим также рассказали о достижениях страны в области IT. Данный форум затрагивает такие темы, как критическое мышление, суверенность России, место государства в мире через призму истории, геополитика и территориальная безопасность.