Общество шокировано: американцы бурно обсуждают разговор президента США Байдена с маленькой девочкой

Совет президента Соединенных Штатов Джо Байдена маленькой девочке на встрече со сторонниками Белого дома в Ирвине шокировал пользователей Сети. Появившееся на просторах интернета запись разговора вызвала волну негодования.
Так, американский лидер дал прямой совет юной жительнице США не заводить серьезные отношения до 30 лет. Данный разговор произошел в момент, когда девочка пыталась сделать селфи с президентом. При этом Байден положил руки на плечи ребенка и повернул ее к себе.
«Никаких парней, пока тебе не исполнится 30», — сказал глава Белого дома.
После странного наставления девочка смутилась, но все же дала ответ.
«Хорошо. Буду иметь в виду», — ответила она.
Растерянное от непонимания происходящего лицо ребенка попало на видео и стало одним из самых обсуждаемых в соцсетях событий последних дней. Многие пользователи Сети были серьезно возмущены и шокированы поведением Байдена.
«Главный представитель западной развратной цивилизации»;
«Почему никто не заметил реакцию ребенка? Она напугана, а взрослые даже не пошевелили пальцем, чтобы остановить этот беспредел»;
«Как тренер детской спортивной команды, могу сказать, что моя голова слетела бы с плеч, если бы я допустил подобное поведение», — высказались пользователи интернета.
Отмечается, что глава США отправился в Ирвин, штат Калифорния, чтобы лично рассказать пожилым гражданам о положениях закона о снижении инфляции.