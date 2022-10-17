Общество шокировано: американцы бурно обсуждают разговор президента США Байдена с маленькой девочкой

«Главный представитель западной развратной цивилизации»;

«Почему никто не заметил реакцию ребенка? Она напугана, а взрослые даже не пошевелили пальцем, чтобы остановить этот беспредел»;

«Как тренер детской спортивной команды, могу сказать, что моя голова слетела бы с плеч, если бы я допустил подобное поведение», — высказались пользователи интернета.