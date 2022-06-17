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Общество их отторгнет: Сафронов предупредил покинувших Россию артистов о незавидной судьбе на Западе

Общество их отторгнет: Сафронов предупредил покинувших Россию артистов о незавидной судьбе на Западе
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022.

Российские артисты, которые покидая Родину, говорят о ней неприятные вещи, в скором времени извиняться за свои слова и изменят позицию. Об этом заявил действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов беседе с корреспондентом издания «Народные Новости», входящего в Медиагруппу «Патриот», на площадке ПМЭФ-2022.

После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.

Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.

Комсомольская правда/Global Look Press
Комсомольская правда/Global Look Press

Художник Никас Сафронов, комментируя тему покинувших Россию звезд, заявил, что некоторые артисты, уезжая из страны, пытаются обвинить Родину «во всех грехах». По словам Сафронова, артисты в скором времени пожалеют об этом.

«Некоторые артисты разрывают связи Родиной, плохо говоря о своей стране и людях — это неправильно. Не нужно выносить сор из избы. Недостатков везде много. Американцы в этом плане очень жесткие. Только скажи что-то про Америку — тебя сотрут в порошок. За этим строго следят. А у нас артисты позволяют себе подобное. Не надо гадости говорить и таким способ выражать мнение о других людях», — рассказал художник.

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022. 
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022.

По словам Сафронова, те артисты, кто грубо высказывается о России, пытаются кому-то угодить. Но такой подход заранее является провальным, уверен художник.

«Зачем говорить глупости о других? Россия – великая страна, она не нуждается в их мнении. Мы великая нация, у нас великая культура. У нас есть Достоевский, Толстой, Гоголь, Лермонтов, все самые известные актеры в Голливуде — из России. У нас великий спорт и балет. В нашей стране росли величайшие люди во всех областях», — отметил наш собеседник

Комсомольская правда/Global Look Press / Анатолий Ломохов
Комсомольская правда/Global Look Press / Анатолий Ломохов

Сафронов уверен, что многие артисты пожалеют о грубых словах в адрес России и вернутся с извинениями. Артист отметил, что некоторые знаменитости готовы говорить неприятные вещи о Родине ради получения дивидендов на Западе, но в другой культуре они никогда не станут своими и будут с тоской вспоминать Россию.

«Любого предателя принимают и дают ему дом, деньги. Потому что он работает на чужую страну. Ему бросают кость, он радуется своей судьбе. Но, когда ты уезжаешь, то оказываешься в чужой культуре, общество тебя отторгает», — подытожил Сафронов.

Ранее «Народные Новости» писали, что музыкальный критик Сергей Соседов обрушился с критикой на покинувших Россию звезд. По его словам, таких звезд нужно «предать анафеме».

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