Общество их отторгнет: Сафронов предупредил покинувших Россию артистов о незавидной судьбе на Западе

«Некоторые артисты разрывают связи Родиной, плохо говоря о своей стране и людях — это неправильно. Не нужно выносить сор из избы. Недостатков везде много. Американцы в этом плане очень жесткие. Только скажи что-то про Америку — тебя сотрут в порошок. За этим строго следят. А у нас артисты позволяют себе подобное. Не надо гадости говорить и таким способ выражать мнение о других людях», — рассказал художник.