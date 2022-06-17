Общество их отторгнет: Сафронов предупредил покинувших Россию артистов о незавидной судьбе на Западе

Российские артисты, которые покидая Родину, говорят о ней неприятные вещи, в скором времени извиняться за свои слова и изменят позицию. Об этом заявил действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов беседе с корреспондентом издания «Народные Новости», входящего в Медиагруппу «Патриот», на площадке ПМЭФ-2022.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.
Художник Никас Сафронов, комментируя тему покинувших Россию звезд, заявил, что некоторые артисты, уезжая из страны, пытаются обвинить Родину «во всех грехах». По словам Сафронова, артисты в скором времени пожалеют об этом.
«Некоторые артисты разрывают связи Родиной, плохо говоря о своей стране и людях — это неправильно. Не нужно выносить сор из избы. Недостатков везде много. Американцы в этом плане очень жесткие. Только скажи что-то про Америку — тебя сотрут в порошок. За этим строго следят. А у нас артисты позволяют себе подобное. Не надо гадости говорить и таким способ выражать мнение о других людях», — рассказал художник.
По словам Сафронова, те артисты, кто грубо высказывается о России, пытаются кому-то угодить. Но такой подход заранее является провальным, уверен художник.
«Зачем говорить глупости о других? Россия – великая страна, она не нуждается в их мнении. Мы великая нация, у нас великая культура. У нас есть Достоевский, Толстой, Гоголь, Лермонтов, все самые известные актеры в Голливуде — из России. У нас великий спорт и балет. В нашей стране росли величайшие люди во всех областях», — отметил наш собеседник
Сафронов уверен, что многие артисты пожалеют о грубых словах в адрес России и вернутся с извинениями. Артист отметил, что некоторые знаменитости готовы говорить неприятные вещи о Родине ради получения дивидендов на Западе, но в другой культуре они никогда не станут своими и будут с тоской вспоминать Россию.
«Любого предателя принимают и дают ему дом, деньги. Потому что он работает на чужую страну. Ему бросают кость, он радуется своей судьбе. Но, когда ты уезжаешь, то оказываешься в чужой культуре, общество тебя отторгает», — подытожил Сафронов.
Ранее «Народные Новости» писали, что музыкальный критик Сергей Соседов обрушился с критикой на покинувших Россию звезд. По его словам, таких звезд нужно «предать анафеме».