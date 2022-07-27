Общественный деятель Елена Бабич призвала проверить дороги Петербурга на наличие асфальта

Общественный деятель и лидер движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич осталась недовольна нынешним состоянием дорог Северной столицы.
Бабич отметила, что в последнее время по Петербургу стало тяжело передвигаться на автомобиле. Дело не только в бесконечных пробках и системе парковок, но и в состоянии дорог — повсюду открытые люки, ямы и колдобины.
«Действительно, состояние дорог очень удручающее. Вроде бы ремонтируют постоянно, но, мне кажется, что нужно наше дорожное покрытие проверять на содержание асфальта ― сколько цепляющего материала, сколько самого гудрона в смеси», — заявила Бабич Федеральному агентству новостей.
Она призвала провести серьезные проверки дорожных покрытий по всему городу. По словам общественного деятеля, в Ленинградской области много хороших дорог, чего не скажешь о самом Санкт-Петербурге. Бабич считает, что пора переходить от асфальтной укладки к дорожному покрытию.
Многие петербуржцы считают, что проблемы транспорта и дорог — это вина губернатора Александра Беглова. В Сети все чаще можно увидеть возмущения жителей Петербурга касательно неудовлетворительной работы градоначальника на своем посту.