Общественный деятель Елена Бабич призвала проверить дороги Петербурга на наличие асфальта

Она призвала провести серьезные проверки дорожных покрытий по всему городу. По словам общественного деятеля, в Ленинградской области много хороших дорог, чего не скажешь о самом Санкт-Петербурге. Бабич считает, что пора переходить от асфальтной укладки к дорожному покрытию.