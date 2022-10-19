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Общественники Болгарии призвали снести советский памятник «Бургасский Алеша»

Общественники Болгарии призвали снести советский памятник «Бургасский Алеша»
unsplash.com

Организация защиты граждан Болгарии обратилась в местные органы самоуправления с требованием убрать из центра Бургаса памятник Советской армии.

Горсовет сослался на неправильное оформление заявки, которая не собрала необходимое количество подписей, и ответил отказом. Жители просили снести монумент «Бургасский Алеша», пишет Bulgaria ON AIR.

Согласно данным архива Бургаса, памятник Советской армии был поставлен в 1953 году в центре площади Тройката. Монумент представляет собой высокий постамент с советским солдатом на вершине.

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