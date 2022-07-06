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Общественники, архитекторы и градостроители обсудят будущее территории «Горская» в Петербурге

Общественники, архитекторы и градостроители обсудят будущее территории «Горская» в Петербурге
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Администрация Петербурга расторгла соглашение с ООО «Мегалайн», предполагающее реализацию инвестиционного проекта на территории «Горская». Что построят там, выяснит Медиагруппа «Патриот».

Соглашение о застройке «Горской» заключено в рамках ПМЭФ-2021. Однако в 2022-м его расторгли. Власти Северной столицы передумали и подписали соглашение с СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Оно предполагает размещение на территории «Горской» яхт-клуба.

Что на самом деле построят в «Горской» вместе современного IT-кластера, выяснят в Медиагруппе «Патриот». Приглашенные эксперты попробуют разобраться в ситуации, отмечает Федеральное агентство новостей.

В обсуждениях примут участие архитектурный критик, член Совета по сохранению культурного наследия при губернаторе Мария Элькина, архитектурный продюсер и публицист Людмила Малкис, член экспертной группы при Градостроительном совете при правительстве Петербурга Евгений Подгорнов и другие. Эфир пройдет 7 июля в 12:00.

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