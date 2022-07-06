Общественники, архитекторы и градостроители обсудят будущее территории «Горская» в Петербурге

Соглашение о застройке «Горской» заключено в рамках ПМЭФ-2021. Однако в 2022-м его расторгли. Власти Северной столицы передумали и подписали соглашение с СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Оно предполагает размещение на территории «Горской» яхт-клуба.