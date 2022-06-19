Общественник Петрович: запрет российских новостей в Молдавии приближает страну к диктатуре

Решение молдавских властей запретить трансляцию российских новостей делает страну еще ближе к диктатуре. Такое мнение высказал глава Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Республики Молдова Алексей Петрович.
Председатель КСРС в беседе с корреспондентом «Известий» отметил, что на территории Молдавии российская пресса блокируется уже не первый раз. Однако сейчас страна стала еще ближе к введению цензуры и диктатуры.
«Еще один недружественный шаг, прежде всего, по отношению к Российской Федерации. Это еще один шаг к цензуре, еще один шаг к диктатуре. Мы прекрасно понимаем, что в настоящем демократическом обществе каждый имеет право говорить то, что хочет, что думает, если это не противоречит закону, и получать новости оттуда, откуда ему больше нравится. Чтобы не давать никакого повода мыслить иначе, (власти Молдовы. — Прим. ред.) решили российские новости “отрубить”», — сказал он
Напомним, что ранее в Молдавии запретили ношение георгиевских ленточек. За нарушение запрета жителям республики сулит штраф.