Общественник Петрович: запрет российских новостей в Молдавии приближает страну к диктатуре

«Еще один недружественный шаг, прежде всего, по отношению к Российской Федерации. Это еще один шаг к цензуре, еще один шаг к диктатуре. Мы прекрасно понимаем, что в настоящем демократическом обществе каждый имеет право говорить то, что хочет, что думает, если это не противоречит закону, и получать новости оттуда, откуда ему больше нравится. Чтобы не давать никакого повода мыслить иначе, (власти Молдовы. — Прим. ред.) решили российские новости “отрубить”», — сказал он