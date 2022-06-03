Общественник Лисовский рассказал о позитивном влиянии «Горской» на экологию Петербурга

Освоение бывшей промплощадки в Приморском районе обернется для Санкт-Петербурга весьма позитивными последствиями. К такому выводу пришел общественник Сергей Лисовский.
По его словам, речь идет о положительном влиянии проекта по развитию промышленной зоны «Горская» на экологическую составляющую города на Неве. Для такого мегаполиса, как Северная столица, данный вопрос является актуальным, считает эксперт. Своим мнением Лисовский поделился во время общения с «ПолитЭкспертом».
«К ним (к территориям, подобным проекту “Горская”. — Прим. ред.) нужно относиться как к душе города. Нельзя превращать Петербург в каменные джунгли. Инициатива «Мегалайна» гармоничным образом вписывается в политику экологического Петербурга», — подчеркнул общественный деятель.
Соглашение о развитии «Горской» правительство города и гендиректор «Мегалайна» подписали в рамках Петербургского международного экономического форума в 2021 году. На следующей конференции будет назван победитель конкурса на лучшее архитектурно-градостроительное решение.