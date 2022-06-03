Общественник Лисовский рассказал о позитивном влиянии «Горской» на экологию Петербурга

По его словам, речь идет о положительном влиянии проекта по развитию промышленной зоны «Горская» на экологическую составляющую города на Неве. Для такого мегаполиса, как Северная столица, данный вопрос является актуальным, считает эксперт. Своим мнением Лисовский поделился во время общения с «ПолитЭкспертом».