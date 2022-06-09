Общественная палата России наградила главу Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука

«Мы давно стоим на передовой информационной борьбы и защите информационного суверенитета России. В настоящее время коллективный запад и наши противники пытаются через социальные сети деморализовать и разобщить наше общество и армию, но мы им этого не позволим», — подчеркнул Столярчук.