Общественная палата России наградила главу Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука

Член Общественного совета Роскомнадзора, глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук получил благодарственное письмо от заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.
Столярчуку вручили такую награду за эффективную организацию работы совета. Он поблагодарил Роскомнадзор и Общественную палату за то, что они отметили работу Медиагруппы «Патриот».
«Мы давно стоим на передовой информационной борьбы и защите информационного суверенитета России. В настоящее время коллективный запад и наши противники пытаются через социальные сети деморализовать и разобщить наше общество и армию, но мы им этого не позволим», — подчеркнул Столярчук.
Несмотря на то, что издания, входящие в Медиагруппу «Патриот», первыми попали под санкции и стали жертвами хакерских атак, работа СМИ восстановлена, напомнил Николай Столярчук. Информационные ресурсы продолжат и дальше работать на благо России.