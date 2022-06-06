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Миллиардер Илон Маск оперативно отреагировал на волнение в социальных сетях, вызванное его последним постом о «плохом предчувствии по поводу экономики».

Он заявил буквально следующее: «Общее количество сотрудников Tesla будет расти, а количество сотрудников, получающих фиксированную заработную плату, останется стабильным».

Как сообщает @Interface News, источник из Tesla ничего не слышали о возможных сокращениях штата. Более того, недавно Tesla проводила набор персонала в больших масштабах. Источник упомянул, что «Tesla China очень строга в наборе персонала, существует нехватка специалистов».





Tesla China опубликовала более 100 объявлений о вакансиях в прошлом месяце, включая разработку аппаратного обеспечения, энергетику, сертификацию регулирующих органов и другие аспекты.

Инсайдеры говорят, что набор специалистов идёт активнее, чем в прошлые годы. При этом основной акцент делается на инженерах.

Напомним, на прошлой неделе Илон Маск анонсировал сокращение 10% штата Tesla.