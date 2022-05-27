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Обрушившийся пешеходный мост раздавил кабину КамАЗа под Пермью

Обрушившийся пешеходный мост раздавил кабину КамАЗа под Пермью
pixabay.com

В Пермском крае произошло частичное обрушение моста. Причиной стала авария с участием грузовика КамАЗ, рассказали в региональном ГУ МВД.

Рано утром по трассе ехал грузовик. У него поднялся кузов. Автомобиль на скорости попытался проехать под пешеходным переходом. От удара о кузов бетонная конструкция упала на кабину грузовика. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Правоохранители начали проверку.

Недавно в Подмосковье произошла авария с участием грузовой машины Daewoo и автомобиля ГАЗ. Второе авто от удара отлетело в остановку и в забор. Водитель ГАЗ погиб, сообщило издание РИАМО.

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