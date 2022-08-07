Обрушение части балкона произошло в доме с «башней поэтов» на Таврической улице Петербурга

Доходный дом И. И. Дернова, расположенный на углу Таврической и Тверской улиц, был построен в 1903 году инженером Михаилом Кондратьевым по заказу известного купца Ивана Дернова. Прославилось здание благодаря знаменитой «башне поэтов». Этот дом посещали лучшие литературные деятели Серебряного века, он вошел в историю как центр символизма Петербурга того времени.