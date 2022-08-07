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Обрушение части балкона произошло в доме с «башней поэтов» на Таврической улице Петербурга

Обрушение части балкона произошло в доме с «башней поэтов» на Таврической улице Петербурга
pxhere.com

Произошло обрушение части исторического здания на углу Таврической и Тверской улиц в Санкт-Петербурге. Штукатурка одного из балконов дома с «башней поэтов» осыпалась прямо на тротуар.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии пострадавшего здания и усыпанной обломками улицы. Обрушение фасада произошло 6 августа во время неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе Центрального района Петербурга. Никто из прохожих в результате инцидента не пострадал. Сейчас опасная территория огорожена, приняты меры по изучению фасада для выявления слабо держащихся элементов.

Prt Scr Telegram/Раньше всех. Петербург
Prt Scr Telegram/Раньше всех. Петербург

Доходный дом И. И. Дернова, расположенный на углу Таврической и Тверской улиц, был построен в 1903 году инженером Михаилом Кондратьевым по заказу известного купца Ивана Дернова. Прославилось здание благодаря знаменитой «башне поэтов». Этот дом посещали лучшие литературные деятели Серебряного века, он вошел в историю как центр символизма Петербурга того времени.

башня поэтов обрушение здания санкт-петербург
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