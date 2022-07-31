«Образы подсказывает жизнь»: Захарова раскрыла идеи клипа на свою первую англоязычную песню

Режиссером ролика на первую англоязычную песню представителя МИД России Марии Захаровой выступил Георгий Казаков-Покровский. Об этом рассказала сама дипломат.
Захарова раскрыла идеи клипа на свою песню. По словам дипломата, «образы подсказывает жизнь».
«Главное их почувствовать и реализовать. Собственно, эта одна из идей — вроде бы набор бытовых клише, которые потом разбиваются непредсказуемой развязкой», — рассказала Захарова журналистам РИА Новости.
Песня June Song появилась в конце июня 2022 года. Захарова назвала композицию личным вкладом в импортозамещение.