Образ дня: Меган Фокс в красном латексном платье и Колсон Бэйкер с серьгой-шприцем на кинофестивале в Нью-Йорке

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Меган Фокс и Колсон Бэйкер
Меган Фокс вместе со своим женихом Колсоном Бэйкером (известен под псевдонимом Machine Gun Kelly) посетила Tribeca Festival — они представили публике фильм “Телец” (Taurus), в котором оба сыграли.
Пара снова впечатлила фотографов своими яркими образами с необычными деталями. Меган выбрала для выхода в свет красное латексное платье Sportmax из актуальной осенне-зимней коллекции бренда, а Колсон дополнил свой белоснежный костюм серьгой в виде шприца.
Меган ФоксРоссийская модель София Стейнберг на показе Sportmax
Мировая премьера фильма, сценарий к которому Колсон написал сам вместе с режиссером ленты Тимом Саттоном, состоялась еще на Берлинале.
Фильм рассказывает об изнанке шоу-бизнеса и истории молодого музыканта, который днями и ночами ищет вдохновение для своей последней песни. Главного героя играет сам Machine Gun Kelly, а Меган Фокс исполняет роль его бывшей девушки. В реальной жизни у пары все хорошо: в январе Меган и Колсон объявили о помолвке и сейчас готовятся к свадьбе, обещая поклонникам “готическое” торжество.
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Gettyimages.ru
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