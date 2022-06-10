Образ дня: Меган Фокс в красном латексном платье и Колсон Бэйкер с серьгой-шприцем на кинофестивале в Нью-Йорке

Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Меган Фокс вместе со своим женихом Колсоном Бэйкером (известен под псевдонимом Machine Gun Kelly) посетила Tribeca Festival — они представили публике фильм “Телец” (Taurus), в котором оба сыграли.

Пара снова впечатлила фотографов своими яркими образами с необычными деталями. Меган выбрала для выхода в свет красное латексное платье Sportmax из актуальной осенне-зимней коллекции бренда, а Колсон дополнил свой белоснежный костюм серьгой в виде шприца.

Меган Фокс Российская модель София Стейнберг на показе Sportmax

Мировая премьера фильма, сценарий к которому Колсон написал сам вместе с режиссером ленты Тимом Саттоном, состоялась еще на Берлинале.

Фильм рассказывает об изнанке шоу-бизнеса и истории молодого музыканта, который днями и ночами ищет вдохновение для своей последней песни. Главного героя играет сам Machine Gun Kelly, а Меган Фокс исполняет роль его бывшей девушки. В реальной жизни у пары все хорошо: в январе Меган и Колсон объявили о помолвке и сейчас готовятся к свадьбе, обещая поклонникам “готическое” торжество.