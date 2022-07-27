Образ дня: княгиня Монако Шарлен в ярком желтом платье во время визита в дом престарелых

Княгиня Шарлен в доме престарелых

Княгиня Монако Шарлен вчера посетила жителей пансионата для пожилых людей A Qietüdine. Для визита она выбрала яркое желтое платье Akris и жемчужные бусы.

Шарлен тепло пообщалась с пенсионерами и поблагодарила персонал за работу. Княгиню в доме престарелых поприветствовали букетом цветов (вручила его женщина, которой исполнилось 100 лет), а Шарлен в ответ подарила жителям резиденции фотографии своей семьи. В качестве гостинцев она принесла корзины фруктов и овощей, выращенных в семейном поместье.

Княгиня Шарлен

Дом престарелых Qietüdine, расположенный недалеко от гавани в центре города, является частью национальных проектов страны. Учреждение княгиня посещает уже не в первый раз.

После возвращения из ЮАР и выздоровления от продолжительной болезни Шарлен активно вернулась к исполнению своих обязанностей и часто появляется на публике. Недавно вместе со своим мужем, князем Альбером II, она посетила папу римского в Ватикане.

В прессе появлялась информация, что за исполнение своих обязанностей Шарлен потребовала 12 млн евро в год, однако официального подтверждения этому нет.