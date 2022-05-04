Образ дня: Кейт Миддлтон в изумрудно-зеленом платье посетила Музей дизайна в Лондоне

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон сегодня прибыла с визитом в лондонский Музей дизайна, где вручит премию королевы Елизаветы II одному начинающему дизайнеру. Торжественное мероприятие организовано Британским советом моды. На месте герцогиня Кембриджская встретилась с исполнительным директором Музея дизайна Тимом Марлоу и исполнительным директором Британского совета моды Кэролайн Раш.

Для выхода в свет Кейт выбрала платье Edeline Lee оттенка бутылочного стекла с бантами на рукавах, а также клатч и туфли в тон. Бренд основан британским дизайнером с корейскими корнями Эделин Ли, которая участвует в Лондонской неделе моды и была удостоена премии “Пионер новой моды” от Center for Fashion Enterprise.

Последний раз на публике Кейт появлялась 27 апреля, когда вместе с принцессой Анной посетила Королевский колледж акушеров и гинекологов. На днях в сети появились и новые официальные фото дочери Кейт и принца Уильяма Шарлотты — они были опубликованы в честь семилетия принцессы. Автором снимков традиционно была сама герцогиня, которая увлечена фотографией.

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон с Тимом Марлоу и Кэролайн Раш