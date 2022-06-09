Образ дня: Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье представила фильм о себе

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес посетила открытие Tribeca Festival в Нью-Йорке, ведь там показывали документальную ленту Halftime (“Половина”), посвященную певице и актрисе. И перепутать, кто в этот вечер главная звезда мероприятия, точно было невозможно. Джей Ло пришла в платье Tom Ford с полупрозрачными вставками на груди и бедрах и тут же оказалась в центре внимания фотографов. Дополняли ее образ украшения Lorraine Schwartz.

Дженнифер Лопес

Известно, что певица и актриса охотно носит наряды, подчеркивающие ее фигуру, ведь поддержанию формы знаменитость уделяет много времени — папарацци регулярно видят ее выходящей из фитнес-центра.

В фильме, который сняли для Netflix, рассказывается о пути Дженнифер к славе, а также триумфах и трудных моментах в ее карьере. В названии обыгрывается и подведение итогов половины жизни (съемки начинались еще два года назад, когда Джей Ло отпраздновала 50-летие), и содержится отсылка как раз к одному из самых ярких эпизодов в сценической жизни певицы — выступлении в перерыве между таймами Суперкубка вместе с Шакирой. В фильме расскажут, почему это шоу стало кульминационным моментом творчества для Джей Ло.

Чемпионы определяются во второй половине игры. Так что вот как я себя чувствую: вся жизнь еще впереди и я в предвкушении,

— сказала певица на премьере.