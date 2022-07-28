Образ дня: Анджелина Джоли в шелковой мужской пижаме в аэропорту Хитроу

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли вместе с сыном Паксом была замечена сегодня в лондонском аэропорту Хитроу. Перед долгим перелетом домой актриса позаботилась о комфорте, выбрав удобную одежду. В аэропорту Анджелина появилась в коричневой шелковой пижаме Valentino из мужской линейки итальянского бренда стоимостью около 2 800 долларов.

Анджелина Джоли с сыном Паксом Valentino

Это первое появление Джоли на публике после того, как стало известно, что она выиграла суд против Брэда Питта по делу об их общей французской винодельне Chateau Miraval. Питт требовал аннулировать сделку по продаже доли Джоли (она продала ее российскому олигарху Юрию Шефлеру, который владеет алкогольным бизнесом), но суд не нашел нарушений и встал на сторону актрисы.

Если по юридическим вопросам у экс-супругов регулярно возникают споры, то вот модный вкус у них, похоже, иногда совпадает. Совсем недавно Брэд также выбрал наряд в аналогичной цветовой гамме — его появление на премьере в Берлине в коричневой льняной юбке обсуждали несколько дней.