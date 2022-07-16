Образ бежавшей из России Нетребко сравнили с нелепым «гламуром» Верки Сердючки

Покинувшая Россию после начала спецоперации оперная певица Анна Нетребко в последнее время очень удивляет поклонников фотографиями в ярких образах. Стилист Надя Иванова сравнила одежду артистки с нелепым образом скандальной украинской звезды Верки Сердючки, передает BLITZ+.