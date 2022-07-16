Образ бежавшей из России Нетребко сравнили с нелепым «гламуром» Верки Сердючки

Покинувшая Россию после начала спецоперации оперная певица Анна Нетребко в последнее время очень удивляет поклонников фотографиями в ярких образах. Стилист Надя Иванова сравнила одежду артистки с нелепым образом скандальной украинской звезды Верки Сердючки, передает BLITZ+.
По информации источника, недавно певица показала поклонникам фото в странном костюме — черное платье и необычный головной убор. Шею же певицы обвивал шарф из желтых перьев.
По мнению Ивановой, таким способом артисты пытаются привлечь внимание фанатов. Однако, как отметила стилист, данный образ является перебором, так как певица явно нарушила все правила гармонии и вкуса.
«Хотели создать “футуристичный” гламур, но что-то тут явно лишнее. Напоминает комичный образ Верки Сердючки. Головной убор и очки в сочетании с боа смотрятся слишком вычурно», —высказалась Иванова.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Очередной скандал с Нетребко стал последней каплей для ее мужа Юсифа Эйвазова.