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Обозреватели Foreign Policy объяснили осторожную политику КНР по кризису вокруг Украины

Обозреватели Foreign Policy объяснили осторожную политику КНР по кризису вокруг Украины
pexels.com

Китайская сторона предпочитает не вмешиваться в кризисную ситуацию вокруг Украины, чтобы не усугубить и без того сложную ситуацию. К такому выводу пришли аналитики Foreign Policy.

По мнению обозревателей, Пекин ждет упадка Вашингтона на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик.

«Похоже, американские политики, понимают эту осторожную стратегию Пекина и готовы ее принять», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что российско-украинские переговоры являются окончательным способом разрешения нынешнего кризиса. Соответствующим мнением поделился постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь.    

Китай спецоперация россии Украина
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