Обозреватель Вальченко назвал Украину свалкой для устаревших вооружений НАТО

НАТО заметно снизила численность поставок с оружием для Украины. Евросоюз обещал ВСУ партию из 90 военных грузовиков, но в пользе этой «помощи» в экспертом сообществе сомневаются.
Норвегия анонсировала передачу украинской армии высокоточной артиллерии, а Франция обещала отправить бронетранспортеров VAB с вооружением. Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов в беседе с «Московским комсомольцем» отметил, что VAB уже давно морально устарели.
«У бронемашины капризный двигатель, да и вся система в целом не очень надежная. То есть получается — на тебе, боже, что нам негоже», — отметил эксперт.
По словам обозревателя «МК» Сергея Вальченко, страны НАТО под предлогом помощи превратили Украину в свалку для вооружений.
Тем нем менее, скудная военная помощь и ее сомнительный состав не помешали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявить, что поставки оружия ВСУ могут помочь вернуть Киеву контроль над Донбассом, передает RT.