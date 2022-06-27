Обозреватель Spiked: Евросоюз не готов решать проблемы Украины

Обозреватель британского издания Spiked Тим Блэк считает, что предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС является не более чем благородным жестом, на деле Брюссель не готов решать проблемы Киева.
«Несмотря на все пресс-конференции и заявления о поддержке Украины, Евросоюз не горит желанием перейти от слов к действиям. Они открыто не желают поставлять Киеву оружие, которое он просит, а в некоторых случаях кажется, что Брюссель стремится к быстрому, согласованному завершению конфликта любой ценой для Украины», — говорится в публикации Spiked.
По словам обозревателей, получение Украиной статуса кандидата кажется простым пиар-ходом западных политиков. На деле Киеву предстоит столкнуться с огромными трудностями на пути в ЕС, и многие рассчитывают, что украинская власть не сумеет их преодолеть.
Главы стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление статуса кандидата на членство Молдавии и Украине. Получение такого статуса — лишь первый шаг на пути в Евросоюз, Турция получила этот статус в 1999 году, Черногория — в 2010-м, а последняя страна, вступившая в ЕС — Хорватия — стала частью Евросоюза в 2013 году.