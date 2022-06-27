Обозреватель Spiked: Евросоюз не готов решать проблемы Украины

«Несмотря на все пресс-конференции и заявления о поддержке Украины, Евросоюз не горит желанием перейти от слов к действиям. Они открыто не желают поставлять Киеву оружие, которое он просит, а в некоторых случаях кажется, что Брюссель стремится к быстрому, согласованному завершению конфликта любой ценой для Украины», — говорится в публикации Spiked.